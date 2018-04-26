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CHP'li Aykut Erdoğdu, HDP ile ittifak istedi

Siyasetin geniş bir ittifaka ihtiyaç duyduğunu savunan CHP'li vekil, bu ittifakın memleket için olacağını söyledi.

Haber Merkezi | 26.04.2018 - 07:29..
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CHP'li Aykut Erdoğdu, HDP ile ittifak istedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ile Halk TV canlı yayınına konuk oldu.

Programda, CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı arasında sıcak bir yakınlaşma meydana geldi.

24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunan iki isim, ortak noktada buluştu: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı.

CHP-HDP İTTİFAKI

AK Parti ile MHP arasında oluşturulan Cumhur İttifakı'na karşı geniş bir ittifak kurulması gerektiğini söyleyen CHP'li Aykut Erdoğdu, HDP'li Bilgen'den de onay aldı.

CHP'li Aykut Erdoğdu, HDP ile ittifak istedi

MEMLEKET İÇİN...

Erdoğdu, "Aklımızı başımıza almalıyız. Ön yargılarımızı bir tarafa bırakmamız gerekiyor. Şu gün, geniş ittifaka ihtiyaç vardır. Memleket için buna gerek var. Bu ülkede baskı altında 80 milyon insan var. Ortak vatanı böyle kuracağız." diye konuştu.

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