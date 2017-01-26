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CHP'li Aykut Erdoğdu'dan asılsız iddialar

CHP'li Aykut Erdoğdu, referandumda oy hırsızlığının konuşulduğunu, sandıklara son ana kadar sahip çıkacaklarını söyledi.

26.01.2017 - 10:46
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CHP'li Aykut Erdoğdu'dan asılsız iddialar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını aldıktan sonra millete sunulacak olan anayasa değişikliği referandumuna "hayır" diyecek olan CHP, her türlü propagandayı yapıyor.

CHP'Lİ VEKİL OY HIRSIZLIĞI DİYOR

AK Parti karşısında girdiği tüm seçimlerde hezimeti yaşayan CHP'nin İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, referandum öncesi oy hırsızlığının konuşulduğunu söyledi.

Halkın vicdanında "hayır" olduğunu söyleyen CHP'li vekil, her seçim öncesi olduğu gibi sandıklara sahip çıkma çağrısı yaptı.

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CHP'li Aykut Erdoğdu'dan asılsız iddialar

CHP'li Aykut Erdoğdu'dan asılsız iddialar

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