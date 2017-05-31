CHP'li Aykut Erdoğdu'dan TSK paylaşımı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde askeri helikopterin düşmesi sonrası, helikopterde bulunan 13 personelin şehit olduğu bildirildi.

Yaşanan bu acı olayın ardından CHP'li Aykut Erdoğdu, Twitter'daki sosyal medya hesabından yaptığı "politik eleştiriyle" dikkat çekti.

ERDOĞDU'YA TAKİPÇİSİNDEN HDP'Lİ YANIT

Daha olayın sıcaklığında, CHP'li vekilin yaptığı bu paylaşıma tepkiler de oldu.

Takipçilerinden biri, "CHP, askerimize çok iyi moral veriyor, HDP ziyaretleri yaparak" sözleriyle Erdoğdu'nun açıklamasını eleştirdi.