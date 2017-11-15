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CHP'li Aytuğ Atıcı tepkilere cevap verdi

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Aytuğ Atıcı, Türk milletinin vekili olduğunu kendisine karşı algı operasyonu yapıldığını söyledi.

15.11.2017 - 09:34
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CHP'li Aytuğ Atıcı tepkilere cevap verdi

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Habertürk canlı yayınında terör örgütü üyelerini sevindiren açıklamalar yaptı.

PYD RAHATSIZMIŞ

Türkiye'nin Afrin'e yapacağı operasyonun yanlış olduğunu ve bu durumdan terör örgütü PYD'nin rahatsız olduğunu ifade eden CHP'li Atıcı, operasyonu "işgal" olarak nitelendirdi.

Bu skandal açıklamaya tepkiler art arda gelirken, Aytuğ Atıcı CNN Türk canlı yayınına konuk oldu.

CHP'li Aytuğ Atıcı tepkilere cevap verdi VİDEO

CHP'li Aytuğ Atıcı tepkilere cevap verdi

AYTUĞ ATICI KİM VEKİLİ

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP'li vekil, "Aytuğ Atıcı kimin vekili diye bir gündem yaratmaya çalışıyorlar. Gündemde ikinci sıraya gelmiş. Hiç şüphe yoktur ki Aytuğ Atıcı Türk milletinin vekilidir, nokta. Bunun ötesinde herhangi bir algı yaratmaya çalışanlar kendi boylarının ölçüsünü alırlar." diye konuştu.

CHP'li Aytuğ Atıcı Afrin operasyonuna işgal dedi haberi

CHP'li Aytuğ Atıcı tepkilere cevap verdi

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