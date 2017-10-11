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CHP'li Aytuğ Atıcı'nın OHAL sakalı

OHAL kaldırılana kadar sakallarını kesmeyeceğini açıklayan CHP'li Atıcı, uzayan sakallarıyla grup toplantısında dikkatleri üzerine çekti.

11.10.2017 - 14:05
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CHP'li Aytuğ Atıcı'nın OHAL sakalı

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, FETÖ'nün kanlı darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL'e karşı çıktı.

OHAL'in kaldırılması için sakal kesmeme eylemine başlayan CHP'li vekil, farklı bir imaja kavuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu grup toplantısına katılan Atıcı, yeni imajıyla dikkatleri üzerine çeken isim oldu.

CHP'li Aytuğ Atıcı'nın OHAL sakalı

"TEK BİR TELİNİ BİLE KESMEDİM"

Aytuğ Atıcı, sakallarının uzamasıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada "Tek bir telini bile kesmedim. OHAL kaldırılana kadar sakallarımı uzatacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütleriyle mücadele için OHAL'in gerekli olduğunu söylemişti.

CHP'li Aytuğ Atıcı'nın OHAL sakalı VİDEO

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