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CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı vatandaşı tekmeledi

Bir işçinin hayatını kaybettiği inşaat alanına gelen CHP'li Bülent Kerimoğlu, kendisine tepki gösteren vatandaşa "Gel buraya gününü göstereyim" diye bağırdı.

İHA | 11.12.2017 - 11:04..
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CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı vatandaşı tekmeledi

Bakırköy Belediyesi, uzun yıllardır hizmet veren Bakırköy Spor Vakfı Sosyal tesislerini yıkım kararı almış ve tartışmalarla birlikte yıkım başlamıştı.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Bugün yıkım sırasında bir işçinin kafasına demir çarpması sonucu işçi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans geldi.

CHP'Lİ BAŞKAN OLAY YERİNE GİTTİ

İşçinin hayatını kaybetmesinin ardından Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da olay yerine geldi. Bu sırada vatandaşlar işçinin hayatını kaybetmesine belediyenin tedbirsiz yıkımının neden olduğunu söyledi.

CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı vatandaşı tekmeledi VİDEO

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Vatandaşlardan biri Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’na tepki gösterdi. Bu sırada zabıtalar vatandaşa yumrukla saldırdı.

CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı vatandaşı tekmeledi

VATANDAŞI TEKMELEDİ

Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da vatandaşın üzerine yürüdü. Vatandaşa tekme atan CHP'li Kerimoğlu'nu zabıtalar araya girerek sakinleştirmeye çalıştı.

"GEL BURAYA GÜNÜNÜ GÖSTEREYİM"

Bunun üzerine Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, vatandaşı, "Gel buraya gününü göstereyim." diye tehdit etti.

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