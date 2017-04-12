taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.952
USD
3,6636
EURO
3,8962
ALTIN
150,28
PETR
56,1000

CHP'li Balbay'dan süpürgeli 'hayır' mitingi

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Afyonkarahisar'da sügürgeli hayır mitingi yaptı.

12.04.2017 - 19:01
  1. Haberler
  2. İç Haber
CHP'li Balbay'dan süpürgeli 'hayır' mitingi

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Afyonkarahisar'ın Çay İlçesi'nde referandum çalışması yaptı.

CHP'li Balbay'dan süpürgeli 'hayır' mitingi

"SÜPÜRGEYLE SÜPÜRECEĞİZ"

Elinde süpürgeyle konuşan Balbay, "Bu süpürge iki işe yarayacak; birincisi hayırlarla silip süpüreceğiz, hayırları yükselteceğiz. İkincisi ise bu vatanın değerini bilmeyen, bu vatanın kendisine verdiklerinin kıymetini bilmeyenlere de bu süpürgeyle bildireceğiz" dedi.

CHP'li Balbay'dan süpürgeli 'hayır' mitingi

"OY VERMEK İÇİN BİR KARDEŞİM FRANSA'DAN GELDİ"

Kendisini dinleyenler arasında her kesimden insan olduğunu belirten Balbay, "Bir kardeşimiz Fransa'dan geldiğini söyledi. Onu da kutluyorum. Demek ki sandıklara sahip çıkacağız. Sizler değiştirilecek bu 18 maddenin neler olduğunu, neler getireceğini çok iyi biliyorsunuz. Onun için 'evet' oyu verip bir kişiyi mutlu edeceğimize 'hayır' oyu verip 80 milyon kişiyi mutlu edeceğiz" diye konuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İçişleri Bakanı: Diyarbakır'daki patlama terör saldırısı

İçişleri Bakanı: Diyarbakır'daki patlama terör saldırısı

139
İran'da Ahmedinejad adaylığını koydu

İran'da Ahmedinejad adaylığını koydu

149
Yunanistan'da 14 havalimanı özelleştirildi

Yunanistan'da 14 havalimanı özelleştirildi

181
Cumhurbaşkanı: Gavur toprağında esir yaşayamam

Cumhurbaşkanı: Gavur toprağında esir yaşayamam

350
ANAR'ın anketinde evet önde

ANAR'ın anketinde evet önde

334
Makedonya'da protestolar

Makedonya'da protestolar

48
Tankın önüne çıkan adam Kılıçdaroğlu'na hesap sordu

Tankın önüne çıkan adam Kılıçdaroğlu'na hesap sordu

198
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM