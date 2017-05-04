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CHP'li başkan tartıştığı şahsı öldürdü

Aydın'ın Germencik ilçesinde tartıştığı kişiyi başından vurarak öldüren CHP İlçe Başkanı olay yerinden kaçtı.

04.05.2017 - 04:16
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Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişi evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Park Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nden bir kavga ihbarı alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 43 yaşındaki Şükrü Aytuçtek'in oturduğu eve gitti.

Ekipler, evin oturma odasında yerde hareketsiz yatan Aytuçtek'in başından silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Karakola giden Aytuçtek'in eşinin, "eşini öldüren kişinin CHP Germencik İlçe Başkanı M.B. olduğunu" iddia ettiği öğrenildi.

CHP'li başkan tartıştığı şahsı öldürdü

KAÇAN CHP'Lİ BAŞKAN ARANIYOR

Ekipler cinayet zanlısı M.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. CHP İl Başkanı Bayram İnci, "Tabii biz de olayı yeni duyduk. Böyle bir şey var mı bilmiyoruz. Bekliyoruz. Biz de kendisine telefonla ulaşamadık. Eğer böyle bir şey varsa bu bizim için üzüntü vericidir. Ne olmuştur öğreneceğiz." dedi.

CHP'li başkan tartıştığı şahsı öldürdü

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