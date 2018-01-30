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CHP'li başkanın Zeytin Dalı ihaneti

Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele veren Türk ordusuna karşı CHP'den çatlak sesler yükseliyor. Kılıçdaroğlu operasyona destek verdiğini söylese de Kilis il başkanı harekata karşı çıktığını açıkladı.

Haber Merkezi | 30.01.2018 - 18:17..
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CHP'li başkanın Zeytin Dalı ihaneti

Zeytin Dalı Harekatı, Afrin bölgesinde tüm hızıyla devam ediyor. Büyük bir koordine ve disiplin ile köyleri bir bir ele geçiren TSK ve ÖSO birlikleri hızla şehir bölgelerine ilerliyor.

Terör bloğunu delmek için yapılan bu operasyon her ne kadar milletçe destekleniyorsa da CHP'den bu konuda çarpık sesler yükseliyor.

CHP'li başkanın Zeytin Dalı ihaneti

KİLİS İL BAŞKANI OPERASYONA KARŞI

Suriye'de koordineli bir operasyon ile terör karşıtı mücadele veren Türk ordusuna, içerdeki PYD'liler karşı geliyor. Onlardan biri de CHP'li il Başkanı Mehmet Akif Perker karşı geldi.

ABD'nin prestijli gazetelerinden New York Times'a konuşan Perker, "CHP''nin savaştan yana olmadıklarını, barışı destekleleyen bir parti" olduğunu belirterek Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı harekatına karşı olduklarını belirtti.

CHP'DE AFRİN KARMAŞASI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin konusunda devlete, millete destek verdiklerini açıklamış, diğer yanda ise yine kendi sözleriyle tutarlı olmayan eleştiriler yapıyordu.

Bununla birlikte ortaya çıkan CHP'li il Başkanı Mehmet Akif Perker vakası konusu CHP'deki karmaşayı artırırken, özellikle Afrin terörünün hedefi olan Kilis'te bir siyasinin bu açıklamaları yapması skandal olarak yorumlandı.

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