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CHP'li Büyükçekmece Belediyesi ağaç katliamı yaptı

Albatros Parkı'nı 160 milyona satan CHP'li Büyükçekmece Belediyesi, bölgede ağaçları kesmeye başladı.

05.05.2017 - 16:38
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CHP'li Büyükçekmece Belediyesi ağaç katliamı yaptı

Yeşil alan ve ağaç diyerek sokaklara dökülenler, CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin ağaç katliamına sessiz kalıyor.

HALK NEFES ALAMAYACAK

160 milyon liraya satılan bölgenin tek yeşil alanına rezidans yapılacak. Halkın nefes alabileceği son alanın da satılması, vatandaşları oldukça kızdırdı.

O ANLAR VATANDAŞ KAMERASI

Kameralarla parka giden bazı vatandaşlar, ağaç kesen işçileri görüntüledi.

Görüntüler; bölgede CHP'li belediye tarafından yapılan ağaç katliamını ortaya çıkardı.

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi ağaç katliamı yaptı VİDEO

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi ağaç katliamı yaptı

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi ağaç katliamı yaptı

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