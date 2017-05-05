Yeşil alan ve ağaç diyerek sokaklara dökülenler, CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin ağaç katliamına sessiz kalıyor.
HALK NEFES ALAMAYACAK
160 milyon liraya satılan bölgenin tek yeşil alanına rezidans yapılacak. Halkın nefes alabileceği son alanın da satılması, vatandaşları oldukça kızdırdı.
O ANLAR VATANDAŞ KAMERASI
Kameralarla parka giden bazı vatandaşlar, ağaç kesen işçileri görüntüledi.
Görüntüler; bölgede CHP'li belediye tarafından yapılan ağaç katliamını ortaya çıkardı.
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi ağaç katliamı yaptı VİDEO