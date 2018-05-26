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CHP'li belediye maaşları ödemedi, çöpler sokakta kaldı

Maaşlarını alamayan temizlik görevlilerinin iş bırakma eylemine gitmesi nedeniyle Avcılar sokaklarından çöp kokuları yükselmeye başladı.

Haber Merkezi | 26.05.2018 - 16:57..
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CHP'li belediye maaşları ödemedi, çöpler sokakta kaldı

Hizmet konusunda başarı gösteremeyen CHP'li belediyelerin skandallarına bir yenisi daha eklendi.

Bu kez adres Avcılar Belediyesi.

MAAŞLAR YATMADI

Canlarını dişlerine takarak, zor şartlarda çalışan temizlik işçilerinin maaşları belediye tarafından ödenmedi.

CHP'li belediye maaşları ödemedi, çöpler sokakta kaldı

GÖREVLİLER İŞ BIRAKTI

CHP'li Avcılar Belediyesinin maaşları ödemeye yanaşmaması üzerine görevliler iş bırakma eylemi kararı aldı.

CHP'li yetkililerin maaş ödememe ısrarı üzerine düzenlenen iş bırakma eylemi ilçe sakinlerini olumsuz yönde etkiledi.

CHP'li belediye maaşları ödemedi, çöpler sokakta kaldı

SOKAKLARDA PİS KOKULAR...

Sokakta kalan çöpler, sıcak havanın da etkisiyle etrafa kötü kokular saçmaya başladı.

Sağlıksız bir ortamın oluştuğu Avcılar'da kent sakinleri çöplerin bir an önce toplanmasını bekliyor.

Eski Türkiye'yi andıran sokaklar, yerel seçimlerden önce Avcılar'da yaşayanların tercihini etkileyecek gibi gözüküyor.

CHP'li belediye maaşları ödemedi, çöpler sokakta kaldı

CHP'li belediye maaşları ödemedi, çöpler sokakta kaldı

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