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CHP'li belediye maaşları vermedi, çöpler sokakta kaldı

Temizlik işçileri maaşlarını alamadıkları için süpürgelerini bıraktı. Edirne'de caddelerde çöpler birikmeye başladı.

İHA | 19.05.2018 - 08:55..
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CHP'li belediye maaşları vermedi, çöpler sokakta kaldı

Edirne Belediyesi Temizlik İşleri çalışanları, 2 aydır maaş alamadıklarını öne sürerek haklarını alana kadar kentteki çöpleri toplamayacaklarını belirtti.

ÇÖPLER YOLLARDA KALDI

Parasızlıktan evine ekmek götüremediklerini, çocuklarını okula gönderemediklerini söyleyen temizlik işçileri, çöp kamyonlarının kontaklarını kapattı. İşçiler, iş bırakma eyleminde süpürge ve küreklerini yere attı.

CHP'li belediye maaşları vermedi, çöpler sokakta kaldı VİDEO

16 YILDIR ÇOK MAĞDUR OLDUK

Belediyenin temizlik işlerinde 16 yıl çalıştığını belirten Hakan Gürses, "16 yıl zarfında çok mağdur olduk. Artık bıçak kemiğe dayandı. Kredi borçlarımız birikti. Ödeyemez duruma geldik. Bunun bir an önce çözüme kavuşması için bu eylemi yapmak zorunda kaldık” dedi.

CHP'li belediye maaşları vermedi, çöpler sokakta kaldı

ÇOCUĞUNU OKULA GÖNDEREMİYOR

Bir diğer temizlik çalışanı Tarık Kaba ise maaşını alamadığı gerekçesiyle çocuğunu okula gönderemediği söyledi. İşçi Cevdet Öz de cebinde sadece bozuk para olduğunu ifade etti.

CHP'li belediye maaşları vermedi, çöpler sokakta kaldı

BELEDİYE KABUL ETMEDİ

Temizlik İşleri Müdürü Murat Sefa Pirko ise "Aralık ayında çıkan son kanunla daha önce arkadaşlar özel şirkette çalışıyordu. Şimdi belediye şirketine geçtiler. 1 Nisan’dan itibaren belediye şirketine geçerek belediye çalışanı oldular. Geçmişe dönük bir alacakları yoktur. Normal olarak Nisan ayının maaşını Mayıs ayı içinde ödeyeceğiz. Bunu sabah kendilerine söyledim. Mayıs ayı içinde ödeneceğini. Belediye olarak geçmişe dönük maaş alacakları yoktur." diye konuştu.

CHP'li belediye maaşları vermedi, çöpler sokakta kaldı

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