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CHP'li belediye seçim gününde plajı kapadı

CHP'li Datça belediyesi seçim günü plajları bakıma aldı. Ayrıca seçmene 'Oyunuzu kullanın' mesajı verildi.

Haber Merkezi | 12.06.2018 - 20:30..
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24 Haziran'daki seçimlere sayılı günler kaldı. Siyasi partiler seçimin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız verirken, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine tatil uyarısında bulunuyor.

Daha önce de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçmeni sandığa gitmesi için uyarırken bugün de tatil beldesi Datça Belediyesi'nden bir mesaj yayınlandı.

"OYUNUZU KULLANIN ÖYLE GELİN"

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 24 Haziran'da plajların bakıma alındığı duyuruldu. Ayrıca paylaşımda "Oyunuzu kullanıp, öyle gelin" denildi.

CHP'li belediye seçim gününde plajı kapadı

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