CHP'li belediyeden atık malzeme defilesi

CHP'li Muratpaşa Belediyesinin gerçekleştirdiği festival, Muratpaşa Kent Meydanı’nda düzenlendi.

Başkan Ümit Uysal, Muratpaşa’da çok yoğun bir çevre duyarlığının yaşadığını, bunu yaşatmaya da gayret ettiklerini söyledi.

"PROJEMİZ TÜM TÜRKİYE'YE YAYILSIN"

Bu duyarlığının en büyük araçlarından birinin Çevreci Komşu Kart projesi olduğunu aktaran Başkan Uysal, "Evlerde ortaya ambalaj atıkları nitelikli atıkların, ödül sistemi içinde, tam geri dönüşümünü sağlayan Çevreci Komşu Kart projesi, bugün 30 belediyeye yayıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde devam eden ‘Sıfır Atık’ çalışması kapsamında projemizi anlattık. Şu anda bütün Türkiye’de uygulamaya çalışıyorlar. İstiyoruz ki Çevreci Komşu Kart projemiz Türkiye’ye yayılsın, atıklar tam toplamaya tabi tutulsun." dedi.