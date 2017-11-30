CHP’li belediyeden öğrenciye 'taksi kullanın' cevabı

Özellikle şehir merkezinde yaşanan bir çok sıkıntı ile gündeme gelen Zonguldak Belediyesi, bu kez de sosyal medya üzerinden bir öğrenciye verdiği cevap ile şaşırttı. Aylin Akar isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Zonguldak’ta belediye otobüsleri ile ilgili yaşadığını sıkıntıyı, belediye başkanı ile belediyenin hesabını da etiketleyerek paylaştı.

Yurtkur’a giden bir vatandaşın, polis evinde inerek yürüdüğünü ileri süren Akar, “Sizin otobüs kuralınız da sizin gibi çöp. Her dakika başı Kozlu arabaları kalkıyor. Çarşı araçlarını attırın. 40 saatte bir geliyorlar.” ifadelerini kullandı.

"İSTEDİĞİNİZ YERDE İNMEK İSTİYORSANIZ TAKSİ KULLANABİLİRSİNİZ"

Öğrencinin yazdığı bu twit üzerine belediyenin resmi twitter hesabından, “Sevgili Aylin. Belediye otobüsleri adı üstünde toplu taşıma aracıdır. İstediğiniz yerde inmek istiyorsanız taksi kullanabilirsiniz.” cevabını verildi.

Aldığı cevap ile şaşıran Aylin Akar isimli genç kız ise, “Nasıl zekisiniz. Benim inmek istediğim yer zaten durak olan bir yer. Keyfime göre durak belirlemiyorum. Sizin koyduğunuz duraklarda inmek istiyoruz ama ne yazık ki inemiyoruz.” dedi.