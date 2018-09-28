CHP'li belediyeden Uğur Dündar'ın programına yasak

24 Haziran seçimlerinde Muharrem İnce'ye açık bir şekilde destek veren Uğur Dündar, seçimlerin kazanılması durumunda TRT'nin ya da Anadolu Ajansı'nın başına atanabileceğinin hayallerini kuruyordu.

Seçimlerde milletin tercihi Recep Tayyip Erdoğan oldu...

Muharrem İnce'nin hezimeti, Uğur Dündar'ın da bütün hayallerini yıktı.

AA VE TRT HAYALİ

TRT ve AA hayalleri suya düşen Dündar, artık program yapmakta bile güçlük çekiyor.

CHP PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Öyle ki; Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Uğur Dündar'ın düzenleyeceği program CHP'li belediye tarafından iptal edildi.

KILIÇDAROĞLU ELEŞTİRİLMESİN DİYE...

Uğur Dündar'ın programına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştiren Yılmaz Özdil de katılacaktı.