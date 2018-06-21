CHP'li belediyeler beachleri kapattı

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Suudi Arabistan'ın kupa performansı prensi kızdırdı

Rusya'da devam eden Dünya Kupası'nda bazı takımlar yolun sonuna geldi. Onlardan biri de Suudi Arabistan. İki maçını da kaybeden Suudi Arabistan milli takımı Prens Selman'dan ceza almaktan korkuyor.