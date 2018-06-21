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CHP'li belediyeler beachleri kapattı

24 Haziran seçimlerine günler kala, CHP'li belediyeler tatile gelen seçmenlerini oy kullanmaya gitmeleri için uyarıyor.

Haber Merkezi | 21.06.2018 - 10:44..
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CHP'li belediyeler beachleri kapattı

24 Haziran seçimlerine yalnızca 3 gün kaldı. Haziran aylarında Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Antalya gibi yerlere akın etmeye başlayan turistlere CHP'li belediyelerden uyarı var.

CHP SEÇMEN PROFİLİNİ İYİ TANIYOR

CHP kendi seçmen profilini iyi tanıdığı için 24 Haziran'da kendisine oy verme potansiyelindeki vatandaşların oy kullanmamasından korkuyor. Bu yüzden belediyeler seçimde oy kullanılsın kampanyaları başlattı.

Sosyal medya hesaplarından uyarılarda bulunmakla yetinmeyen CHP'li belediyeler, sokaklara billboard'lar asarak tatile gelen yerli tursistleri uyarıyor.

İşte bu örneklerden birkaçı:

CHP'li belediyeler beachleri kapattı

CHP'li belediyeler beachleri kapattı

CHP'li belediyeler beachleri kapattı

CHP'li belediyeler beachleri kapattı

CHP'li belediyeler beachleri kapattı

CHP'li belediyeler beachleri kapattı

CHP'li belediyeler beachleri kapattı

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