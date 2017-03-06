CHP'li belediyenin referandum kozu: Tapu

Sarıyer Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle alınan kararla Emirgan Mahallesi’ndeki 700 gecekonduya tapu verilmesi kararlaştırılmıştı.

REFERANDUM YAKLAŞINCA...

Ocak ayında alınan karardan sonra harekete geçmeyen CHP'li Sarıyer Belediyesi, anayasa değişikliği için yapılacak referandumun yaklaşmasıyla düğmeye bastı.

Referanduma 40 gün kalmasıyla CHP'li belediye tarafından tapu dağıtımları için irtibat büroları kuruldu.

ÖNCE OY SONRA TAPU

Tapu irtibatı için bir araya gelenlere hitap eden CHP'li başkan, referandumda HAYIR çağrısı yapmayı da ihmal etmiyor...