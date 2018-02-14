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CHP'li belediyenin yeni evlenenlere hediyesi: Nutuk

Beylikdüzü Belediyesi, yeni evlenen çiftlere nikah masasında Nutuk hediye etmeye başladı.

Haber Merkezi | 14.02.2018 - 07:57..
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CHP'li Beylikdüzü Belediyesi, yeni evlenen çiftlere yönelik yeni bir projeye imza attı.

BEDAVA NUTUK

Belediyeye nikah başvurusunda bulunan çiftlere, kıyılan nikahtan sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk"u hediye ediliyor.

CHP'li belediyenin yeni evlenenlere hediyesi: Nutuk

GELECEK NESİLLER İÇİN...

Konuyla ilgili açıklama yapan belediye başkan yardımcısı Emel Turan, "Gelecek nesilleri yetiştirecek çiftlerin önce kendilerine katkı sunması adına bu projeyi gerçekleştiriyoruz.

Hediyemizi, Atatürk’ün evliliğinden bir fotoğrafla taçlandırmak istediğimiz için dernekteki hanımların el emeğiyle yaptığı kutuların üzerinde bu fotoğraf var." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında bugüne kadar 895 Nutuk hediye edildiği de öğrenildi.

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