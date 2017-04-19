CHP'li Böke: Referandumun şaibeli sonuçlarını tanımıyoruz

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, 16 Nisan'da yapılan Anayasa değişikliği halk oylamasının sonuçlarına itiraz etti.

"REFERANDUMUN ŞAİBELİ SONUÇLARINI TANIMIYORUZ"

Böke, "16 Nisan'da yapılan referandum yok hükmündedir. 16 Nisan'da irademiz gasp edilmiştir. Referandumun şaibeli sonuçlarını tanımıyoruz, tanımayacağız. Referandum yenilenmelidir, tekrar edilmelidir. CHP bu süreçte üzerine düşen her şeyi yapacaktır" dedi.

Bir gazetecinin “Nedir bunlar” şeklindeki sorusuna ise Böke “Bunların içine Meclis’ten çekilmek de çalışmaya devam etmek de girer” diye yanıt verdi.