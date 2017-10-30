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CHP sözcüsü Bülent Tezcan Cumhurbaşkanı'na hakaret etti

CHP'li belediye başkanlarının 'Şamar oğlanı' olmadığını söyleyen Bülent Tezcan, Erdoğan'a "Faşist diktatör" dedi.

30.10.2017 - 16:11
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CHP sözcüsü Bülent Tezcan Cumhurbaşkanı'na hakaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle adli kontrol şartı uygulanıp, yurt dışına çıkış yasağı getirilen Tekirdağ'ın Süleymanapaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a destek vermek için kente geldi.

"FAŞİST DİKTATÖRDÜR"

Üç Kemaller Parkı'nda toplanan kalabalığa seslenen Tezcan, "Şimdi Ekrem başkan bu lafı dedi-demedi ben onu bilmem. Ama Tekirdağ meydanında ben söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür. Hem de onların anladığı dilden söylüyorum. Şeddelisidir diktatörün şeddelisidir hem de." dedi.

CHP'li Bülent Tezcan: Erdoğan faşist diktatördür VİDEO

CHP sözcüsü Bülent Tezcan Cumhurbaşkanı'na hakaret etti

CHP sözcüsü Bülent Tezcan Cumhurbaşkanı'na hakaret etti

CHP sözcüsü Bülent Tezcan Cumhurbaşkanı'na hakaret etti

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