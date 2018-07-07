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CHP'li Bülent Tezcan, HDP'ye sahip çıktı

CHP Sözcüsü Tezcan, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye yönelik yapılan suçlamaların kabul edilemeyeceğini söyledi.

Haber Merkezi | 07.07.2018 - 14:09..
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CHP'li Bülent Tezcan, HDP'ye sahip çıktı

Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, CHP'den giden oylarla 24 Haziran'da barajı geçerek Meclis'e girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmalarda Kandil'in partisinin gerçek yüzünü ortaya koydu.

Erdoğan'ın bu açıklamalarına, HDP'den önce CHP'den tepki geldi.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Habertürk canlı yayınında bu açıklamaları yanlış bulduklarını söyledi.

CHP'YE GÖRE HDP TERÖR PARTİSİ DEĞİL

Erdoğan'ın sözlerini "bölücülük" olarak nitelendiren Bülent Tezcan, "6 milyon vatandaş oy vermiş, nereden gittiyse gitti. Bunlara kalkıp da terörist demeye kimsenin hakkı yok." ifadelerini kullandı.

"CHP'nin hiçbir şeyi gözden geçirmesine gerek" yok diyen Tezcan, HDP'nin terörist partisi olarak yaftalanmasının son derece yanlış olduğunu savundu.

CHP'li Bülent Tezcan, HDP'ye sahip çıktı VİDEO

CHP'li Bülent Tezcan, HDP'ye sahip çıktı

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