CHP'li Bülent Tezcan'ın panik anları

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İlk yurt dışı deneyiminiz için gezi rehberi

Bu adım adım seyahat kılavuzu, kapıdan çıkıp dünyaya adım atmaya yönelik bir çaba içerisine girdiğinizde, süreci daha kolay ve pratik bir geziye dönüştürebilmeniz için bir rehber niteliğinde.