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CHP'li Çam: CHP cami duvarı kadar kutsaldır

CHP'li İzmir milletvekili Musa Çam, Binali Yıldırım'ı eleştirirken kendi partisini yere göğe sığdıramadı..

08.02.2017 - 09:55
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CHP'li Çam: CHP cami duvarı kadar kutsaldır

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CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Binali Yıldırım’ın ‘hayır’ kampanyasından dolayı CHP’yi terör örgütleriyle iş birliği yaptığı şeklindeki açıklamalarını eleştirirken kendi partisi CHP'ye farklı bir anlam yükledi.

İşte Çam'ın açıklamaları:

"ANAYASA ELBETTE DEĞİŞECEK"

"Halkımızın zorunlu olarak kabul ettiği bu anayasa elbette ki değişecek. Ama geriye doğru, 12 Eylül cuntalarına rahmet okutur yönde değil; daha demokratik, daha özgürlükçü bir anayasa yapma yönünde ileri doğru değişecek, değiştireceğiz" diyen Çam, sözlerinin devamında şunları söyledi;

"CHP CAMİ DUVARI KADAR KUTSALDIR"

"CHP, bu ülke için, bu halk için cami duvarı kadar kutsaldır. Partimiz tarihi boyunca bu memlekette yapılan her işin bir kişi ya da küçük bir zümrenin çıkarına değil, bu ülkede yaşayan milyonların yararına olsun istemiştir. Bu nedenle bağımsızlık demiştir, saltanat değil cumhuriyet, diktatörlük değil demokrasi demiştir."

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