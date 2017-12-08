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CHP'li Çankaya Belediyesi'nin ağaç katliamına açıklaması

Ankara'da Çankaya Belediyesi ekiplerince ağaçlarına budama yapılan Kuğulu Park hakkında Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen açıklamada bulundu.

Haber Merkezi | 08.12.2017 - 08:54..
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CHP'li Çankaya Belediyesi'nin ağaç katliamına açıklaması

Özel bir kanalda yayınlanan sabah programına bağlanan Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen, yapılan işlemin derin budama olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

"KUĞULU PARK 1. DERECE SİT ALANI"

"Kuğulupark bizim gözbebeğimiz. 50-60 yıllık ağaçlarımız vardı ve yaşlanmıştı, ömrünü dolduran ağaçlar bazı vatandaşın üzerine devrildi. Kuğulu Park 1. derece sit alanıdır. Orada bir ağacı budamak için yada kuğuların barınaklarını onarmak için bile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumu'ndan izin alırız, kimse o parka dokunamaz."

CHP'li Çankaya Belediyesi'nin ağaç katliamına açıklaması

"AĞAÇLARI KURTARMAK İÇİN AĞAÇ KESTİK"

Kuğulu Park'ta çeşitli zamanlarda ağaçların devrilmesi sonucu vatandaşların yaralandığını hatırlatan Taşdelen, "Ağaçlar vatandaşların üzerine devrilince ve o parka yıldırım düşünce bundan dolayı burada önlem gerektiğini söyleyerek kurumlara yazı yazdık. 3-4 ağaç kestik. Görüntünün kötü gözüktüğünü biliyorum, Ağaçları kurtarmak için ağaç kestik."

CHP'li Çankaya Belediyesi'nin ağaç katliamı haberi

CHP'li Çankaya Belediyesi'nin ağaç katliamına açıklaması

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