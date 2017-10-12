CHP'li Cankurtaran: İdlib milli meseledir

CHP'nin Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Tekirdağ'ın Ergene İlçesi'nde partililerle bir araya geldi.

Toplantıda, İdlip'deki çatışmasızlık bölgesine değinen Cankurtaran, bu tür konularda CHP olarak duruşlarının belli olduğunu ifade etti.

"İDLİB'DEKİ OPERASYONA KARŞI DEĞİLİZ"

Cankurtaran, Suriye'deki İdlib operasyonuna bir milli mesele olduğu için karşı çıkılmadığını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, İdlib'deki operasyona bir milli mesele olduğu için karşı çıkmamız olmadı." diye konuştu.

MÜFTÜLERE NİKAH İZNİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, nikahların müftülüklere verilmesinin toplumu gerginleştireceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu konuda, toplumu tekrar gerginleştirecek, kutuplaştıracak uygulamalardan kaçınmamız gerekir derken, tam da bu uygulamayla aslında böyle bir şeye kapı açmış oluyoruz. Örnek verecek olursak, farklı ideolojiden, farklı görüşten iki genç evlenmek isteyebilir. Ailelerden biri imam nikahında ısrar edebilir, müftülük yapsın diye ısrar edebilir. Bir diğer aile de resmi nikah yapılsın, nikah memuru tarafından kıyılsın deyip bir gerginlik oluşturur."





