CHP'li Çeşme Belediyesi'nin Ata'ya Saygı etkinliği

Erdoğan: Bir MHP'ye bakın bir de CHP'ye

Eski bir beyzbolcu olan Rodriguez, Lopez ile ilişkisi sırasında 'aşağılayıcı' deneyimler yaşadığını söyledi.

1 Sağ yakalanan PKK'lı cesetlerin arasında Terörle mücadelede taarruz dönemine geçen Türk Silahlı Kuvvetleri; dağlarda yuvalanan teröristleri tek tek etkisiz hale getiriyor.

2 Enflasyon rakamları açıklandı Enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra memur maaşlarına yapılacak zam oranları da belli oldu. Yeni maaşları sizler için hesapladık.

3 Murat Bardakçı Ayasofya konusunda Hakan Çelik'le tartıştı Ayasofya üzerinde yapılan 'Cami mi olmalı müze olarak mı kalmalı' tartışmaları devam ederken Murat Bardakçı'dan bir çıkış daha geldi.

4 Saba Tümer beyaz mayo giydi Ünlü sunucu Saba Tümer, tatil sezonunu bayramdan sonra açtı.

5 Kamu işçisinin zam oranı belli oldu Başbakan Yıldırım; 200 bin kamu işçisine ilk yıl toplamda yüzde 12 zam yapılacağını açıkladı.

6 ODTÜ'de mezuniyetinde açılan 7 pankart Mezuniyet töreninde terör propagandası yapmak isteyen öğrencilerin yerini vatan sevdalısı öğrenciler aldı.