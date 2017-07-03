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CHP'li Çeşme Belediyesi'nin Ata'ya Saygı etkinliği

Sokaklarda kalan çöpler nedeniyle Uğur Dündar'ı kızdıran Çeşme Belediyesi, Ata'ya Saygı etkinliği çerçevesinde vatandaşları coşturdu.

03.07.2017 - 13:39
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CHP'li Çeşme Belediyesi'nin Ata'ya Saygı etkinliği

CHP'li Çeşme Belediyesi'nin 9 Durak 9 Deneyim Projesi kapsamında, Atatürk'ün 1926 yılında Ilıca'ya gelerek 8 gün kalması anısına düzenlenen 'Ata'ya Saygı' etkinliği, coşkunun zirve yaptığı bir finalle sona erdi.

DENİZE ATATÜRK YANSITILDI

Ilıca sahilindeki etkinliği izleyen yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleleriyle, denizin içindeki su perdesine yansıtılan Atatürk'ün görüntülerini izleyerek marşlar söyledi.

CHP'li Çeşme Belediyesi'nin Ata'ya Saygı etkinliği

TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK MASKLARI

Gösterilerin ardından Çeşme Belediyesi görevlileri katılanlara Türk bayrağı, Atatürk maskı ve meşaleler dağıttı.

CHP'li Çeşme Belediyesi'nin Ata'ya Saygı etkinliği VİDEO

CHP'li Çeşme Belediyesi'nin Ata'ya Saygı etkinliği

HEP BİRLİKTE İZMİR MARŞI'NI SÖYLEDİLER

Yüzlerce vatandaşın yaktığı meşalelerle aydınlanan Ilıca sahilinde marşların eşliğinde, denizin içinde oluşturulan su perdesine yansıtılan Atatürk görüntüleri coşkuyu zirveye taşıdı.

Vatandaşlar yaşadıkları coşkuyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygı ve bağlılıklarını Ilıca sahilinden bir kez daha gösterdi.

CHP'li Çeşme Belediyesi'nin Ata'ya Saygı etkinliği

CHP'li Çeşme Belediyesi'nin Ata'ya Saygı etkinliği

CHP'li Çeşme Belediyesi'nin Ata'ya Saygı etkinliği

Çeşme'deki çöpler Uğur Dündar'ı isyan ettirdi haberi

CHP'li Çeşme Belediyesi'nin Ata'ya Saygı etkinliği

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