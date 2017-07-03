CHP'li Çeşme Belediyesi'nin 9 Durak 9 Deneyim Projesi kapsamında, Atatürk'ün 1926 yılında Ilıca'ya gelerek 8 gün kalması anısına düzenlenen 'Ata'ya Saygı' etkinliği, coşkunun zirve yaptığı bir finalle sona erdi.
DENİZE ATATÜRK YANSITILDI
Ilıca sahilindeki etkinliği izleyen yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleleriyle, denizin içindeki su perdesine yansıtılan Atatürk'ün görüntülerini izleyerek marşlar söyledi.
TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK MASKLARI
Gösterilerin ardından Çeşme Belediyesi görevlileri katılanlara Türk bayrağı, Atatürk maskı ve meşaleler dağıttı.
CHP'li Çeşme Belediyesi'nin Ata'ya Saygı etkinliği VİDEO
HEP BİRLİKTE İZMİR MARŞI'NI SÖYLEDİLER
Yüzlerce vatandaşın yaktığı meşalelerle aydınlanan Ilıca sahilinde marşların eşliğinde, denizin içinde oluşturulan su perdesine yansıtılan Atatürk görüntüleri coşkuyu zirveye taşıdı.
Vatandaşlar yaşadıkları coşkuyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygı ve bağlılıklarını Ilıca sahilinden bir kez daha gösterdi.
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