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CHP'li Cihaner'in tutuklanması darbe iddianamesinde

CHP İstanbul Milletvekili Cihaner'in Erzincan Başsavcılığı yaptığı dönemde tutuklanmasına ilişkin süreç darbe iddianamesinde yer aldı.

12.03.2017 - 15:32
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ASD

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığında yaşanan olaylara ilişkin iddianamede yer alan ifadelerde, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in Erzincan Başsavcılığı yaptığı dönemde tutuklanmasına ilişkin süreç de anlatıldı.

CİHANER'İN TUTUKLANMASI İDDİANAMEDE

İtirafçı olan eski Albay Arif Kalkan'ın o dönem yaşananlara ilişkin ifadeleri iddianameye girdi.

Buna göre, Ağustos 2009'da Erzincan'a tayin olduğunu belirten Kalkan, burada gerçek ismini bilmediği öğretmenle görüşmeler yaptığını, sadece birbirleriyle konuştukları telefonlarının bulunduğunu söyledi.

İstihbarat Şube Müdürü tutuklanınca o göreve de vekalet etmesinin istendiğini belirten Kalkan, ifadesini şöyle sürdürdü:

İTİRAFÇI ALBAYIN İFADESİ

"Gizli tanıklardan birisi nizamiyeye gelmiş ve önemli bir ihbarda bulunacağını söylemiş. Gizli tanık olduğunu bizimle görüştükten sonra anladık. Nizamiyeden istihbarat şubedeki nöbetçiye haber vermişler. O da şahsı alıp görüşmeye başlamış. Bakmış, bu olaylar ile ilgili bazı şeyler söylüyor, direkt bana bilgi verdi.

Serkan Zirek olduğunu belirten bu kişinin, emniyet tarafından gizli tanık yapıldığını, Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal ve eski İliç ilçe savcısı ile görüşmeleri olduğunu söylemesi üzerine ben de bu bilgilerin önemli olduğunu, olayın basında yansıtıldığı gibi olmayabileceğini, yani suçsuz, günahsız insanlara kumpas kurulmuş olabileceğini düşünerek Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'i aradım."

Cihaner'in geldiğini ve odasında şahısla görüştüğünü aktaran Kalkan, "Zirek'in, İliç savcısının kendisine para da vereceğini, karşılığında kendisinin söyleyeceği yerlere silah bırakmasını söylediğini belirtmesi üzerine, 'Bu iş ne zaman olacak?' diye sordum, kendisi de 1-2 hafta içerisinde olacağını, eski İliç savcısının kendisini arayacağını söyledi. Bunun üzerine anlattıklarının önemli olduğunu, İliç savcısının silah-para verdiği zaman bunların üzerinde parmak izlerinin olacağını ve kendisinin o zaman doğru söylediğini ispatlamış olacağını söyledim." diye konuştu.

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