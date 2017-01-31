Törene, Öztürk'ün ailesinin ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Erbay Kücet, bazı eski milletvekilleri ve TBMM çalışanları katıldı.

Öztürk'ün cenazesi, bugün öğle vakti Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

CHP'li Cumhuriyet Senatosu üyesi Hüseyin Öztürk'e veda VİDEO

ESKİDEN CUMHURİYET SENATOSU VARDI

Cumhuriyet Senatosu ya da eskiden yaygın bir şekilde kullanılan adıyla Okumuşlar Meclisi, Türkiye'de 1961-1980 yılları arasında çift meclisli sistem yürürlükteyken TBMM'nin üst meclisini oluşturan yasama organı. Alt meclis ise Millet Meclisiydi.