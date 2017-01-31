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CHP'li Cumhuriyet Senatosu üyesi Hüseyin Öztürk'e veda

1968-1970 yılları arasında Cumhuriyet Senatosu üyeliği yapan Hüseyin Öztürk hayatını kaybetti. Öztürk için TBMM'de tören düzenlendi.

31.01.2017 - 13:43
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CHP'li Cumhuriyet Senatosu üyesi Hüseyin Öztürk'e veda

Törene, Öztürk'ün ailesinin ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Erbay Kücet, bazı eski milletvekilleri ve TBMM çalışanları katıldı.

CHP'li Cumhuriyet Senatosu üyesi Hüseyin Öztürk'e veda

Öztürk'ün cenazesi, bugün öğle vakti Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

CHP'li Cumhuriyet Senatosu üyesi Hüseyin Öztürk'e veda VİDEO

CHP'li Cumhuriyet Senatosu üyesi Hüseyin Öztürk'e veda

ESKİDEN CUMHURİYET SENATOSU VARDI

Cumhuriyet Senatosu ya da eskiden yaygın bir şekilde kullanılan adıyla Okumuşlar Meclisi, Türkiye'de 1961-1980 yılları arasında çift meclisli sistem yürürlükteyken TBMM'nin üst meclisini oluşturan yasama organı. Alt meclis ise Millet Meclisiydi.

CHP'li Cumhuriyet Senatosu üyesi Hüseyin Öztürk'e veda

CHP'li Cumhuriyet Senatosu üyesi Hüseyin Öztürk'e veda

CHP'li Cumhuriyet Senatosu üyesi Hüseyin Öztürk'e veda

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