CHP'li Didem Engin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasının ardından bir isim daha "Adayım." dedi.

"KARANLIK TABLOYA IŞIK TUTACAK YOL HARİTASIYLA..."

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin "Ekonomide, dış politikada, eğitimde, tarımda, teknolojide ülkemizin içinde bulunduğu karanlık tabloya ışık tutacak bir yol haritasıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nden Cumhurbaşkanlığı aday adaylığımı basın toplantısı ile açıklayacağım" diye konuştu.

ÖRGÜLÜ MİLLETVEKİLİ

Didem Engin, bugüne kadar dikkat çeken bir faaliyette bulunmamış, sadece saç örgüsüyle adından söz ettirebilmiş bir milletvekili olmasıyla biliniyor.

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