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CHP'li Didem Engin'den 2019 için iddialı çıkış

Meclis'te konuşan CHP'li vekil, partisini 2019'da iktidara taşıyacaklarını söyledi. AK Parti sıralarından "Sekiz seçim oldu.." tepkisi geldi.

Haber Merkezi | 19.12.2017 - 14:39..
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CHP'li Didem Engin'den 2019 için iddialı çıkış

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, AK Parti hükümetini eleştirdi.

2019 yılında yapılacak seçimleri işaret eden Engin, CHP'yi iktidara taşıyacaklarını söyledi.

"2019'DA GÖZLERİNİZİ AÇTIĞINIZDA..."

Didem Engin'in "Sizler yapılan tüm uyarıları görmezden gelip gözlerinizi kapatmaya, duymazlıktan gelip kulaklarınızı tıkamaya, kısacası bildiğiniz yoldan yürümeye devam ediniz. 2019’da gözlerinizi açtığınızda kimin atı alıp Üsküdar’ı geçtiğini göreceksiniz." ifadelerini kullanması üzerine AK Parti'den anında cevap geldi.

CHP'li Didem Engin'den 2019 için iddialı çıkış

"8 SEÇİM OLDU HALA ÜSKÜDAR'A YETİŞEMEDİNİZ"

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, "Sekiz seçim oldu hala Üsküdar’a yetişemediniz. Ataşehir’i geçemediniz daha, Ataşehir’i." dedi.

CHP'li Didem Engin'den 2019 için iddialı çıkış VİDEO

"RÜYA GÖRÜYORLAR"

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan ise Didem Engin'in bu sözlerine karşı "Rüya görüyorlar, rüya." dedi.

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