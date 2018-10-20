CHP'li Didim Belediyesinin makam aracına haciz

Didim Belediyesine ait resmi plakalı makam otomobili, bir inşaat şirketinin belediye aleyhine açtığı davada tazminat kararı alınması sonrası başlatılan haciz işlemi kapsamında otoparka çekildi.

ÇEKİCİYE YÜKLENDİ

Söke Sanayi Sitesi'ndeki tamir atölyesine polis ekipleriyle gelen inşaat firması yetkilileri, iş yeri sahiplerine mahkeme kararı ve haciz işlemleriyle ilgili belgeleri göstererek tamiri yapılan 09 D 5200 resmi plakalı lüks otomobili, çekiciye yükledi. Otomobil, şirketin belirlediği bir otoparka çekildi.

"BELEDİYENİN DURUMUNA ÜZÜLDÜK"

Aracın tamirini yapan oto tamircisi İrfan Çetinkaya, otomobilin tamirini bitirdiği sırada belediyeye teslim etmeyi beklerken haciz kararıyla karşılaştığını belirtti.

Çetinkaya, "Aracın hacizli olduğunu bilmiyordum, biz aracın tamirini yapmıştık, icralık olduğunu öğrenince taktığımız bazı parçaları söktük. Didim Belediyesinin bu durumuna gerçekten çok üzüldük." dedi.