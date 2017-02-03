taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.390
USD
3,6961
EURO
3,9872
ALTIN
144,85
PETR
57,0300

CHP’li Elif Doğan Türkmen'e istifa sorusu

CHP’li Elif Doğan Türkmen Ahmet Hakan'ın "istifa edecek misiniz" sorusuna yuvarlama bir cevap verdi.

03.02.2017 - 19:50
  1. Haberler
  2. Gündem

2325235

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, haberleşme faturası tartışma konusu olan Başkanlık Divanı üyelerinden CHP’li katip üye Elif Doğan Türkmen’in Başkanlık Divanı’ndan istifasını istedi.

Türkmen, Kanal D ekranında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

"GEREĞİNİ YAPARIM"

Türkmen, Kılıçdaroğlu'nun istifasını istemesinin sorulması üzerine, "İstifa gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum ama partimin kararına uyarım. Genel Başkanımız ile konuştuktan sonra gereğini yaparım." dedi.

"PARTİMİN KARARINA UYARIM"

Türkmen ayrıca "Ben bu noktada istifa gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum. Partimin alacağı karara uyarım. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ile konuştuktan sonra gereğini yapacağım" dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakanlar Kurulu'ndan ÖTV ve KDV kararları

Bakanlar Kurulu'ndan ÖTV ve KDV kararları

780
Güneydoğu'da son 4 yılın elektrik tüketim rekoru kırıldı

Güneydoğu'da son 4 yılın elektrik tüketim rekoru kırıldı

409
Trump'ın stratejisti: Çin'le savaş çıkar

Trump'ın stratejisti: Çin'le savaş çıkar

131
Arda Turan'a 404 milyon liralık teklif

Arda Turan'a 404 milyon liralık teklif

26
ABD Rakka'da YPG'den vazgeçiyor

ABD Rakka'da YPG'den vazgeçiyor

51
Şans oyunları talihlilerine FETÖ incelemesi

Şans oyunları talihlilerine FETÖ incelemesi

179
İzmir Karabağlar'da çöpler toplanmıyor

İzmir Karabağlar'da çöpler toplanmıyor

204
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM