CHP’li Elif Doğan Türkmen'e istifa sorusu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, haberleşme faturası tartışma konusu olan Başkanlık Divanı üyelerinden CHP’li katip üye Elif Doğan Türkmen’in Başkanlık Divanı’ndan istifasını istedi.

Türkmen, Kanal D ekranında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

"GEREĞİNİ YAPARIM"

Türkmen, Kılıçdaroğlu'nun istifasını istemesinin sorulması üzerine, "İstifa gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum ama partimin kararına uyarım. Genel Başkanımız ile konuştuktan sonra gereğini yaparım." dedi.

"PARTİMİN KARARINA UYARIM"

Türkmen ayrıca "Ben bu noktada istifa gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum. Partimin alacağı karara uyarım. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ile konuştuktan sonra gereğini yapacağım" dedi.