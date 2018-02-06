CHP'li Elif Doğan Türkmen'in yoksulluk önergesi

2 MİLYON LİRALIK TELEFON FATURASI

Siyasi görüşmeleri nedeniyle telefonunu elinden hiç düşürmeyen CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, 2 milyon liralık faturasını Meclis'e ödetti.

Kamuoyunda çok sert bir dille eleştirilen CHP'li vekil, Adana'yla ilgili bir araştırma önergesi hazırladı.

"YOKSULLUK ARAŞTIRILSIN"

21 milletvekilinin imzasını taşıyan önergede; Adana'nın bazı ilçelerinde "yoksulluğun" arttığı ve bunun araştırılması gerektiği ifade edildi.

Ocak ayının son günlerinde Meclis'e verilen araştırma önergesinin şu an işlemde olduğu gözüküyor.