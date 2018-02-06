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CHP'li Elif Doğan Türkmen'in yoksulluk önergesi

2 milyon liralık telefon görüşmesi yapan faturayı da Meclis'e ödeten CHP'li Elif Doğan Türkmen, Adana'da yoksulluğun araştırılmasını istedi.

Haber Merkezi | 06.02.2018 - 07:40..
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2 MİLYON LİRALIK TELEFON FATURASI

Siyasi görüşmeleri nedeniyle telefonunu elinden hiç düşürmeyen CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, 2 milyon liralık faturasını Meclis'e ödetti.

Kamuoyunda çok sert bir dille eleştirilen CHP'li vekil, Adana'yla ilgili bir araştırma önergesi hazırladı.

CHP'li Elif Doğan Türkmen'in yoksulluk önergesi

"YOKSULLUK ARAŞTIRILSIN"

21 milletvekilinin imzasını taşıyan önergede; Adana'nın bazı ilçelerinde "yoksulluğun" arttığı ve bunun araştırılması gerektiği ifade edildi.

Ocak ayının son günlerinde Meclis'e verilen araştırma önergesinin şu an işlemde olduğu gözüküyor.

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