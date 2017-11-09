Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programının bu akşamki konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilllerinden Sinop Milletvekili Engin Altay'dı.

CHP'li Altay, partisinin Kemal Kılıçdaroğlu döneminde AK Parti'ye karşı 8-0 yenilgiye rağmen toplum nezdinde algısının değiştiğini belirtti.

CHP'li Engin Altay'dan darbeci, dinsiz, devletçi itirafı VİDEO

"CHP'YE KARŞI 3D ALGISI KIRILDI"

Engin Alray, Kübra Par'ın konuyla ilgili; "Kılıçdaroğlu dönemindeki 8-0'lık yenilgiyi kendi lehinize çevirmek için bir oyun planı kuruyor musunuz?" sorusunu; "Partilerde değişim dönüşüme direnen bir kesim vardır. Siyasi partilerde kurumsal olarak değişmek zordur ama Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığı'nda darbeci, devletçi, dinsiz algısı kırıldı. 16 Nisan'da büyük yol kat ettik. Bizim toplumla aramızda inanç eksenli psikolojik bir duvar vardı. Bu duvarı 16 Nisan'da çatlattık. Bize düşen çatlayan bu duvarı tümüyle ortadan kaldırmak. Toplumun temas etmediğimiz kısımlarına temas etmek." diye cevapladı.