Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda birçok mega projeyi hizmete sokan AK Parti hükümetine sürekli engel olmaya çalışan CHP, kötü muhalefet dersi vermeye devam ediyor.

Meclis Genel Kurulu'nda devam eden görüşmelere, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın sözleri damgasını vurdu.

"ALKIŞLAYACAK HALİMİZ YOK"

Altay'ın itiraf niteliği taşıyan sözleri, Meclis'teki vekilleri de oldukça şaşırttı.

CHP'li Engin Altay, "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim. Kaldı ki, bu hükümet çok da yanlış işler yapıyor." diye konuştu.

CHP'li Engin Altay'ın itiraf niteliği taşıyan sözleri- VİDEO