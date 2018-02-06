taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.853
USD
3,7898
EURO
4,6921
ALTIN
163,81
PETR
66,8900

CHP'li Erdal Aksünger: Değişim isteği bende de var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, 8 aydır her hafta yapılan anketlerde Kılıçdaroğlu'na yüzde 70 desteğin çıktığını söyledi.

Haber Merkezi | 06.02.2018 - 06:59..
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP'li Erdal Aksünger: Değişim isteği bende de var

CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'ın sunumuyla ekrana gelen Tarafsız Bölge'de, CHP'de son zamanlarda yaşanan tartışmalar masaya yatırıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 8 seçim kaybettiği halde 36. Olağan Kurultay'da yeniden genel başkanlık görevine seçildiğini hatırlatan Ahmet Hakan, programın konuklarından CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'in düşüncelerini sordu.

"DEĞİŞİM İSTEĞİ BENDE DE VAR"

Aksünger, CHP'de değişimin olması gerektiği görüşüne kendisinin de katıldığını vurgulayarak, "Değişim isteği bende de var. Bizim kamuoyu araştırmalarımız var. Her hafta yapıyoruz. 8 aydır, her hafta yapıyoruz. Yüzde 70'e yakın destek buluyor Kılıçdaroğlu." ifadelerini kullandı.

CHP'li Erdal Aksünger: Değişim isteği bende de var VİDEO

CHP'li Erdal Aksünger: Değişim isteği bende de var

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Maldivler'de olağanüstü hal ilan edildi

Maldivler'de olağanüstü hal ilan edildi

29
Afrin şehidinin adı Şanlıurfa'da yaşatılacak

Afrin şehidinin adı Şanlıurfa'da yaşatılacak

9
Duayen savaş muhabiri Sami Coşar yaşamını yitirdi

Duayen savaş muhabiri Sami Coşar yaşamını yitirdi

1
'CHP tabanı Kılıçdaroğlu'nu dönüştürdü'

'CHP tabanı Kılıçdaroğlu'nu dönüştürdü'

25
CNN Türk yayınında dönek kavgası

CNN Türk yayınında dönek kavgası

7
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalyan iş insanlarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalyan iş insanlarıyla görüştü

10
Çorum’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü 1 yaralı

Çorum’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü 1 yaralı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM