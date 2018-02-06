CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'ın sunumuyla ekrana gelen Tarafsız Bölge'de, CHP'de son zamanlarda yaşanan tartışmalar masaya yatırıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 8 seçim kaybettiği halde 36. Olağan Kurultay'da yeniden genel başkanlık görevine seçildiğini hatırlatan Ahmet Hakan, programın konuklarından CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'in düşüncelerini sordu.

"DEĞİŞİM İSTEĞİ BENDE DE VAR"

Aksünger, CHP'de değişimin olması gerektiği görüşüne kendisinin de katıldığını vurgulayarak, "Değişim isteği bende de var. Bizim kamuoyu araştırmalarımız var. Her hafta yapıyoruz. 8 aydır, her hafta yapıyoruz. Yüzde 70'e yakın destek buluyor Kılıçdaroğlu." ifadelerini kullandı.

CHP'li Erdal Aksünger: Değişim isteği bende de var VİDEO