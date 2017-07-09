CHP'li Erdoğdu, yanlışlıkla AK Parti mitingini paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "adalet" sloganıyla Ankara'dan başlattığı yürüyüşü İstanbul'daki Maltepe miting alanında sonlandırdı.

Yurt genelindeki tüm CHP'li belediyelerin kaldırdığı otobüslerle miting alanı hınca hınç dolduruldu.

CHP daha önce böyle bir kalabalık görmemişti. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da bu kalabalığı göstermek isterken yanlışlıkla AK Parti'nin Yenikapı mitinglerinden birinin fotoğrafını paylaştı.

Aydoğdu, partililerin uyarmasıyla paylaşımını kısa sürede sildi.