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CHP'li Eren Erdem, AK Parti'ye tazminat ödeyecek

CHP İstanbul vekili Erdem, AK Parti'nin tüzel kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle, 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi

01.06.2017 - 12:54
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CHP'li Eren Erdem, AK Parti'ye tazminat ödeyecek

Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya partinin avukatı Burhanettin Sevencan ile Erdem'in avukatı Emrah Şahin katıldı.

Avukat Sevencan, dava konusu paylaşımların eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını, hakaret ve iftira içerdiğini belirterek, davanın kabul edilerek tazminata hükmedilmesini talep etti.

Eren'in avukatı Şahin ise müvekkilinin, söz konusu ifadeleri siyasi bir kişi olarak kullandığını ve bu ifadelerin hakaret içermediğini savunarak, davanın reddini istedi.

10 BİN LİRA ÖDEYECEK

Hakim Mustafa Satış, davayı kısmen kabul ederek, Eren'in AK Parti'ye 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdiğini açıkladı.

Dava dilekçesinde, CHP İstanbul Milletvekili Erdem'den, Twitter hesabından 8 Kasım 2016'da yaptığı paylaşımlarla AK Parti'nin tüzel kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle, 50 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.

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