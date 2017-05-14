CHP'li Eren Erdem: Cumhurbaşkanı adayımız partisiz olmalı

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Erdem'in yaptığı o açıklamalar:



"2019'u partili Cumhurbaşkanlığı yarışına dönüştürürsek bu anayasayı tanımış sayılırız. Bizim adayımız kim olacaksa partili olmamalıdır"

"VEKALETÇİ CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇIKARMALIYIZ"

"Bizim halkın karşısına 2019'da bir Cumhurbaşkanı adayıyla çıkmamamız lazım. Bizim bir vekaletçi Cumhurbaşkanı adayıyla çıkmamız lazım. Gelecek kişi kendini feshetmek üzere gelecek. Yani oraya iddialı, partili bir Cumhurbaşkanı değil, oraya 'ben seçildiğim an 10 gün içinde kendimi feshedeceğim, bu anayasayı uygulayacağım, sonra tekrar seçime gideriz, yeni bir parlamento kurarız' diyecek biri gelmeli. Yüzde 49'un üzerinde uzlaşacağı, ülkücünün, Kürdün, solcunun, sağcının herkesin ittifak edeceği bir metin oluşturmamız lazım. Bizim 2019'u başkanlık seçimi değil bir anayasa referandumuna dönüştürmemiz lazım çünkü biz bu anayasayı tanımıyoruz. 2019'u partili Cumhurbaşkanlığı yarışına dönüştürürsek bu anayasayı tanımış sayılırız. Bizim adayımız kim olacaksa partili olmamalıdır, parti genel başkanı olabilir, aday olduğu an istifa etmelidir partisinden."



"Biz yeniden parlementer sisteme dönüşü sağlayacak olan anayasayı getiriyoruz demeli. Benim adayımın partili Cumhurbaşkanlığı yetkisini kullanmasını istemiyorum. Bu gayri meşru seçim sonucunda zorbalıkla geçirilmiş bir anayasadır. Bu anayasa Türkiye'yi postmodern diktatörlüğe götürme yoluna sokmuştur Türkiye'yi. Dolayısıyla biz bu anayasaya karşıysak Ahmet aday olsun, Mehmet aday olsun, benim adayım kazanınca partili Cumhurbaşkanı olacaksa ben kabul etmiyorum ben ona muhalifim. Biz bir anayasa metni hazırlamalıyız ki var hazırladı Cumhuriyet Halk Partisi, önümüzdeki günlerde toplumun önüne koyulacaktır ve 49'un mutabık olacağı bir metne dönüşecektir. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi içeriyor. Aday mahallemin bakkalı Haydar abi olsun. Haydar abi çıksın ekrana 'arkadaşlar sakin olun ben Cumhurbaşkanı adayı değilim, ben geleceğim bu anayasayı değiştireceğiz' demeli. Erdoğan partili Cumhurbaşkanlığı seçimi yapmak istiyor karşıyız, biz anayasa seçimi yapacağız."

"DEMİRTAŞ ÖZERKLİK İSTEMİYOR"

"Ben Selahattin Demirtaş ile bir görüşme yaptım. Biz Kürt sorununun çözümü adına ilk dört madde konusunda hiçbir talebimiz yok dedi. Bu saatten yüzde 49 realitesine göre uygun olan somut çözüm pratiği ilk dört maddeyi bağlamayan bir çözüm pratiği olacaktır dedi. İki, özerklik konusunda hiçbir talebimiz söz konusu değildir diyor. Aynen bana bunu söyledi. İlk dört maddeyi koruyan, özerklik olmayan yeni bir anayasada uzlaşmaya hazırız diyor."