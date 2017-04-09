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CHP'li eski başkan buzağısına 'hayır' adını verdi

Eskiden CHP İlçe Başkanlığı yapan Deniz Gül, insanların bölünmesi tepki göstererek, buzağısına 'hayır' adını koydu.

09.04.2017 - 10:35
  1. Haberler
  2. İç Haber

Çiftçilik ve hayvancılık yaparak yaşamını sürdüren Deniz Gül, referandum nedeniyle ülke genelinde bir kutuplaşma yaşandığını öne sürdü.

TEPKİ AMAÇLI BOZAĞINA HAYIR ADINI VERDİ

İnsanların bölünmesine tepki göstermek amacıyla yeni doğan buzağıya 'hayır' adını verdiğini belirten Gül şöyle dedi:

"Şu anda 'hayır' sözü bir semboldür. Ülkede iki kardeşten biri 'evet'çi diğeri 'hayır'cı oldu. Ülkenin 'evet' - 'hayır' sürecine gelmemesi gerekiyordu. Bizce buna hiç gerek yoktu. Yaşadığımız ülkede yaşamımızdan memnunuz. Bu işleri fazla karıştırmanın bir anlamı yok."

CHP'li eski başkan buzağısına 'hayır' adını verdi

"SÜT 1 TL OLDUĞU İÇİN HAYIR DİYORUM"

Hayvancılıkta yeme yapılan zamlar için 'hayır' dediklerini kaydeden Gül, "Süt 1 TL civarında bunun için 'hayır' diyoruz. Mazotun fiyatı belli, bunun için 'hayır' diyoruz. Tepkimi göstermek için buzağıya da 'hayır' ismini koydum." diye konuştu.
CHP'li eski başkan buzağısına 'hayır' adını verdi


CHP'li eski başkan buzağısına 'hayır' adını verdi

CHP'li eski başkan buzağısına 'hayır' adını verdi

CHP'li eski başkan buzağısına 'hayır' adını verdi

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