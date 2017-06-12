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CHP'li eski milletvekili Melda Onur'un deprem tweeti

Melda Onur'un şiddetli depremden saatler önce attığı tweet kendisi de dahil pek çok kişiyi şaşırttı.

12.06.2017 - 16:29
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CHP'li eski milletvekili Melda Onur'un deprem tweeti

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Saat 15.28'de Ege Denizi'nde meydana gelen 6,2 ve 4.9 büyüklüğündeki iki deprem İzmir ve civar illerde şiddetli bir şekilde hissedildi.

Deprem sosyal medyada da geniş yer bulurken, eski CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur'un depremden 2 saat önce Twitter hesabından yaptığı deprem uyarısı dikkat çekti.

KENDİSİ DE ŞAŞIRDI

Felaket tellallığı yapan Onur'un bu tweeti dakikalar içerisinde 5 binden fazla paylaşım aldı. Onur sonrasında bir tweet daha paylaşarak kendi yorumuna olan şaşkınlığını gizleyemedi.

CHP'li eski milletvekili Melda Onur'un deprem tweeti

CHP'li eski milletvekili Melda Onur'un deprem tweeti

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