CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi Atatürk tablolarının peşinde

Mayon yanardağı 56 bin kişiyi evinden etti

TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin'e ulaşması noktasında coğrafi öneme sahip olan Azez, muhtemel saldırılara karşı 7 gün 24 saat korunuyor.

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Kütahya'da 177 cam kimyasal madde bulundu

Kütahya'da polisin düzenlediği operasyonda, 2 milyon lira değerinde olan ve atlara doping olarak verildiği belirtilen 177 cam tüpte kimyasal madde ele geçirildi.