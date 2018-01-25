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CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi Atatürk tablolarının peşinde

Meclis kulislerinde kaç tane Atatürk tablosunun olduğunu soran İlgezdi, eksiklerin tamamlanmasını istedi.

Haber Merkezi | 25.01.2018 - 08:15..
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CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi Atatürk tablolarının peşinde

Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlere karşı amansız bir mücadele verirken CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'den farklı bir çıkış geldi.

AFRİN'E SESSİZ KALDI

CHP içerisinde Afrin konusunda sessiz kalan milletvekillerinden biri olan İlgezdi, Meclis'te bulunan Atatürk tablolarını gündeme getirdi.

KAÇ TANE TABLO VAR

Meclis'te kaç tane Atatürk tablosunun olduğunu soran CHP'li vekil, kaldırılan tabloların ne yapıldığını öğrenmek istedi.

İlgezdi, TBMM kulislerinin hepsinde Mustafa Kemal Atatürk'ün tablolarının olmadığına da dikkat çekti.

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