CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi Atatürk tablolarının peşinde

Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlere karşı amansız bir mücadele verirken CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'den farklı bir çıkış geldi.
AFRİN'E SESSİZ KALDI
CHP içerisinde Afrin konusunda sessiz kalan milletvekillerinden biri olan İlgezdi, Meclis'te bulunan Atatürk tablolarını gündeme getirdi.
KAÇ TANE TABLO VAR
Meclis'te kaç tane Atatürk tablosunun olduğunu soran CHP'li vekil, kaldırılan tabloların ne yapıldığını öğrenmek istedi.
İlgezdi, TBMM kulislerinin hepsinde Mustafa Kemal Atatürk'ün tablolarının olmadığına da dikkat çekti.