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CHP'li Gaytancıoğlu: İYİ Parti'ye kurbanlık koyun gibi gittik

CHP'den İYİ Parti'ye geçtikten sonra partisine dönen 15 milletvekilinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarım başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu, "Kurbanlık koyun gibi gittik." dedi.

DHA | 30.05.2018 - 17:06..
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CHP'li Gaytancıoğlu: İYİ Parti'ye kurbanlık koyun gibi gittik

Cumhuriyet Halk Parti Edirne il teşkilatı, 24 Haziran'da yapılacak genel seçimler öncesinde kesinleşen milletvekili adaylarını partililere ve basına tanıttı.

"ANNEM KIZAR, EŞİM KIZAR"

Tanıtımda İYİ Parti'ye geçtikten sonra yeniden partisine dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarım başdanışmanı ve Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu, parti değişikliği ilk teklif edildiğinde "Annem kızar, eşim kızar" dediğini anlatarak, şunları söyledi:

"KURBANLIK KOYUN GİBİ GİTTİK"

"Bizim haberimiz yok, kurbanlık koyun gibi gittik. Hemen aklıma CHP'den seçildikten sonra Ak Parti'ye geçen Necdet Budak geldi. Bir zamanlar benim için de 'geçer' diye dedikodular oldu. Hemen aklıma o geldi. Dedim 'Ben yapamam; annem kızar, eşim kızar, halkım kızar' dedim."

CHP'li Gaytancıoğlu: İYİ Parti'ye kurbanlık koyun gibi gittik



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