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CHP’li gençler 'hayır' kurabiyesi dağıttı

Referanduma sayılı günler kala Avcılar'da CHP'li gençler, kurabiye hazırlayıp işe gidenlere 'hayır' broşürleriyle birlikte dağıttı.

22.03.2017 - 09:38
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CHP’li gençler 'hayır' kurabiyesi dağıttı

Avcılar’daki CHP’li gençler akşam saatlerinde elbirliği ile hazırladıkları kurabiyeleri ambalajlayarak hayır broşürleri ile birlikte günün ilk ışıklarında işlerine gidenlere ‘Hayırlı sabahlar’ diyerek dağıttı.

CHP’li gençler 'hayır' kurabiyesi dağıttı

"SABAH İŞE GİDENLERİN AĞIZLARINI TATLANDIRMAK İSTEDİK"

‘Hayırlı kurabiye’ fikrini ortaya atan Ozan Metin, arkadaşları ile birlikte mutfağa girerek kurabiye hazırlama, ambalajlama ve hayır broşürleri ile birlikte sabah erken saatte dağıtmanın ayrı bir heyecanı olduğunu anlatırken, “Halkımıza sabah işe giderken ağızlarını tatlandırmak istedik. Poğaça veya simit gibi klasik sabah kahvaltısı yerine alın terimizin döktüğümüz kurabiye daha ilginç geldi.” dedi.

CHP’li gençler 'hayır' kurabiyesi dağıttı

CHP’li gençler 'hayır' kurabiyesi dağıttı

CHP’li gençler 'hayır' kurabiyesi dağıttı

CHP’li gençler 'hayır' kurabiyesi dağıttı

CHP’li gençler 'hayır' kurabiyesi dağıttı

CHP’li gençler 'hayır' kurabiyesi dağıttı

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