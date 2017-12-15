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CHP'li Gülay Yedekçi'nin Meclis'te bütçe şovu

Bütçe kitapçığının sayfalarını yırtıp Meclis kürsüsünden fırlatan Yedekçi'nin çöplerini CHP'li vekiller toplamak zorunda kaldı.

Haber Merkezi | 15.12.2017 - 15:42..
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CHP'li Gülay Yedekçi'nin Meclis'te bütçe şovu

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada hazırlanan bütçeyi eleştirdi.

Bütçe kitapçığının sayfalarını tek tek yırtıp kürsüden fırlatan CHP'li Yedekçi'ye AK Parti'den de tepki geldi.

"YEŞİLÇAM TARZI ŞOV"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Sayın Başkan, bu tarz, sadece Yeşilçam tarzı şovlara cevap vermeyeceğim ancak şu çöplük haline getirdiği kürsüyü kavas arkadaşların toplamaması lazım, kendisi toplasın." dedi.

CHP'li Gülay Yedekçi'nin Meclis'te bütçe şovu VİDEO

ÇÖPLERİ CHP'LİLER TOPLADI

Yaşanan tartışmaların ardından CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Yedekçi'nin çöplerini topladı.

O anlar, Hürriyet foto muhabiri Selahattin Dönmez'in objektifine yansıdı:

CHP'li Gülay Yedekçi'nin Meclis'te bütçe şovu

CHP'li Gülay Yedekçi'nin Meclis'te bütçe şovu

CHP'li Gülay Yedekçi'nin Meclis'te bütçe şovu

CHP'li vekil Gülay Yedekçi'den Mars projesi haberi

CHP'li Gülay Yedekçi'nin Meclis'te bütçe şovu

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