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CHP'li Gürsel Erol: Yönetemiyorsan bırakacaksın

CHP'ye Elazığ'da 41 yıl sonra milletvekili kazandıran Gürsel Erol, Genel Merkez'den tebrik telefonu bile alamadığını söyledi.

Haber Merkezi | 26.06.2018 - 08:56..
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24 Haziran seçimlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanmasından sonra CHP'de kazan kaynamaya başladı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını istedi.

Yaşananların ardından Gürsel Erol, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına bağladı.

Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini bir kez daha yineleyen Erol, 41 yıl sonra partiye Elazığ'dan vekil kazandırdığını ancak genel merkezden bir telefon bile almadığını söyledi.

"YÖNETEMİYORSAN BIRAKACAKSIN"

Gürsel Erol, canlı yayında şu açıklamaları yaptı:

"Yönetemiyorsan bırakacaksın. Her seçimden sonra aynı. Direneceğiz, direneceğiz... Ben bunu kabul etmiyorum.

Her seçimin sonucunun gerekçesi 'sandıkta hile var' olabilir mi?

Koltuk adamlarına değil dava adamlarına ihtiyacımız var.

CHP'li Gürsel Erol: Yönetemiyorsan bırakacaksın

CHP'li Gürsel Erol: Yönetemiyorsan bırakacaksın

TEBRİK TELEFONU YOK

41 yıl sonra Elazığ'dan milletvekili seçildim, Genel Merkez'den bir kişi beni kutlamadı.

"PARTİ MUHARREM İNCE'YE YETERLİ DESTEĞİ VERMEDİ"

Muharrem İnce inanılmaz bir performans düzenledi. Ekonomik olarak desteklenseydi Muharrem Bey daha da başarılı olurdu. Yolu açık olsun diyorum."

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