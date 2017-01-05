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CHP'li Hakverdi kan üzerinden siyasete başladı

İzmir'de terör saldırısı yaşandı, 1 polisimiz ve 1 mübaşir şehit oldu. CHP vakit kaybetmeden kan üzerinden siyaset yapmaya başladı.

Haber Merkezi | 05.01.2017 - 18:20
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CHP'li Hakverdi kan üzerinden siyasete başladı

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İzmir'in Bayraklı ilçesindeki İzmir Adliyesi girişindeki polis noktasına bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda,1 trafik polisi ile 1 adliye çalışanı şehit oldu.

PKK'lı olduğu açıklanan teröristlerin öldürülmesinin ardından 2 kalaşnikof, 8 roketatar, 8 el bombası bulunduğunu söyledi.

CHP'Lİ VEKİLİN PROVOKASYON DOLU TWEET'İ

Yaşanan terör saldırısı sosyal medyada geniş yankı buldu. Teröre karşı birlik mesajları atılırken, CHP'li vekil Hakverdi provokatif bir tweet atarak "Yol yaptılar yol! Bomba yüklü kamyonlar gidiyor, tabut yüklü araçlar geliyor" dedi.

CHP'li Hakverdi kan üzerinden siyasete başladı

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