CHP'li Hakverdi kan üzerinden siyasete başladı

Diyarbakır'da 10 köyde sokağa çıkma yasağının ardından yapılan operasyonda PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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İzmir'deki terör saldırısında Fethi Sekin şehit oldu

İzmir'de yapılan terör saldırısında, teröristleri ilk fark ederek büyük bir katliamın önüne geçen, kendisi de şehit düşen kahraman polis..