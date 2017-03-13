CHP’li İnce: Hollanda ve Almanya evet çıkmasını istiyor

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, son günlerde Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında yaşanan gerginliğe ilişkin olarak "Sonucundan kim karlı çıkıyorsa o yapmıştır, onun parmağı vardır. Bunu niçin yapıyorlar? ‘Evet' oyları yüksek çıksın diye milliyetçi duygulara oynuyorlar. Hollanda, Almanya ‘evet' çıkmasını istiyor. Çünkü ‘Türkiye bir adamın eline geçsin ki 550 milletvekiliyle uğraşacağımıza bir kişiyi hallettik mi Türkiye'yi ele geçirelim' diyorlar" dedi.

ALMANYA VE HOLLANDA'YI KINADI

Burdur'da CHP il yönetimi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Muharrem İnce, Türk bakanlara yönelik Almanya ve Hollanda'daki uygulamalarla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti AK Parti olur, başka bir parti olur fark etmez. Türkiye'yi yöneten bir hükümetle yabancı ülke arasında bir problem olursa hiç kimsenin şüphesi olmasın biz Türk hükümetinin yanında oluruz. Hiç kuşkunuz olmasın Kapıkule'de muhalefeti bırakır, hükümetimizin yanında oluruz. Almanya'yı da, Hollanda'yı da Burdur'dan kınıyorum."