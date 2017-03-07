taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.045
USD
3,7171
EURO
3,9342
ALTIN
146,53
PETR
55,9800

CHP'li İnce'den Erdoğan'ın Almanya mitingine eleştiri

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına katıldı.

07.03.2017 - 09:24
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP'li İnce'den Erdoğan'ın Almanya mitingine eleştiri

Gündeminde Almanya'da miting yapacak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye Alman hükümeti tarafından konulan yasak olan CHP'li Muharrem İnce, 16 Nisan referandum öncesi gurbetçilere seslenmek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da miting yapacak olmasını da eleştirdi.

ESAD ÖRNEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da miting yapmak istemesini Suriye Devlet Başkanı Esad'ın da Türkiye'de miting yapmak istemesiyle benzeten Muharrem İnce şunları söyledi:

"ESAD KALKIP İSTANBUL'DA MİTİNG YAPMAK İSTİYORUM DERSE NE OLACAK"

"Esad,'Türkiye'de 3.5 milyon Suriyeli var,ben de gelip İstanbul'da miting yapmak istiyorum.' derse ne olacak? Rauf Denktaş'a ne demişti Sayın Erdoğan? 'Türkiye'de gelip konuşma, git kendi ükende siyaset yap' demişti. Ben yasak koysunlar demiyorum ki, bunlar da bilinsin istiyorum"

CHP'li İnce'den Erdoğan'ın Almanya mitingine eleştiri VİDEO

CHP'li İnce'den Erdoğan'ın Almanya mitingine eleştiri

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Özel'den Bahçeli'ye Almanya tepkisi

CHP'li Özel'den Bahçeli'ye Almanya tepkisi

219
Oğlu öldürülen babadan şaşırtan sözler

Oğlu öldürülen babadan şaşırtan sözler

45
Pentagon Rakka'da PYD/PKK ile işbirliği istiyor

Pentagon Rakka'da PYD/PKK ile işbirliği istiyor

56
Nasuhi Sezgin: Galatasaray bilerek bazı puanları kaybetti

Nasuhi Sezgin: Galatasaray bilerek bazı puanları kaybetti

28
Fransız belediyeden sığınmacılar için yeni yasak

Fransız belediyeden sığınmacılar için yeni yasak

22
Hindistan'dan Pakistan sınırına 110 metrelik bayrak direği

Hindistan'dan Pakistan sınırına 110 metrelik bayrak direği

3
İran botlarından Hürmüz Boğazı'nda ABD gemisine önleme

İran botlarından Hürmüz Boğazı'nda ABD gemisine önleme

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM