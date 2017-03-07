Gündeminde Almanya'da miting yapacak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye Alman hükümeti tarafından konulan yasak olan CHP'li Muharrem İnce, 16 Nisan referandum öncesi gurbetçilere seslenmek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da miting yapacak olmasını da eleştirdi.

ESAD ÖRNEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da miting yapmak istemesini Suriye Devlet Başkanı Esad'ın da Türkiye'de miting yapmak istemesiyle benzeten Muharrem İnce şunları söyledi:

"ESAD KALKIP İSTANBUL'DA MİTİNG YAPMAK İSTİYORUM DERSE NE OLACAK"

"Esad,'Türkiye'de 3.5 milyon Suriyeli var,ben de gelip İstanbul'da miting yapmak istiyorum.' derse ne olacak? Rauf Denktaş'a ne demişti Sayın Erdoğan? 'Türkiye'de gelip konuşma, git kendi ükende siyaset yap' demişti. Ben yasak koysunlar demiyorum ki, bunlar da bilinsin istiyorum"

CHP'li İnce'den Erdoğan'ın Almanya mitingine eleştiri VİDEO

